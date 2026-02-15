◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）阪神・高寺が「5番・右翼」で先発し、3―0の5回2死満塁から右前適時打を放った。楽天・中込の146キロ直球を砕き、鋭く一、二塁間を破った。これで右越えソロを含む2打点の8日・日本ハム戦、中犠飛の11日・紅白戦に続き、実戦3試合連続打点。勝負強さが際立つ若虎は「基本はセンター返しだが、アプローチ自体は悪くはない。いい投手からアピールできれば」と手応えを口にし