キャンプを視察した阪神・岡田彰布オーナー付顧問が、負傷離脱した石井について言及し、「こんなん予測できないことやけど、このケガはめっちゃ大きい。大きすぎるわ」とチームに与える影響を危惧した。その大きすぎる穴を埋める“ポスト石井”の候補について、岡田顧問は「一番手っ取り早いのは外国人」と右の先発候補でもあるラグズデールを挙げた。「右のデカい方や。2メートルのやつ。ブルペンで見たら変化球はワンバン（