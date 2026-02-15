「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）が、宮崎市で始まった侍合宿を訪問し、ＷＢＣ連覇を目指す侍ジャパンに愛情あふれるメッセージを送って激励した。◇◇（ＴＶインタビュー）−侍ジャパンのジャンパーを着て激励に訪れた心境は。「わざわざ用意してくださったので恐縮しております。私にとっても初めての経験というか、初めての場所なんで、たくさんの方