◇練習試合阪神4―7楽天（2026年2月14日宜野座）▼才木はいい滑り出し初めて打者相手に投げるという、2026年のきっかけですから。マウンドの感覚はこれから出てくると思いますから。いい滑り出しにはなった。▼伊原は軸見つけて細かいコントロール、切れはあった。それは本来彼が持ち合わせているもの。技は持っているけれど、大きな軸を見つけにいっている春。（キャンプは）あと半分ぐらい。コーチと相談しながら