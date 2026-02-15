「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）宮崎に“ダルフィーバー”が再来した。米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が１４日、ＷＢＣ日本代表の宮崎合宿にアドバイザーとして参加した。ダルビッシュが姿を現したところにはファンが殺到。即興サイン会も行うなどして盛り上げた。ブルペンでは「ダル塾」を開講し、積極的なコミュニケーションで世界一イズムを注入した。◇◇（ＴＶインタビュー）−ア