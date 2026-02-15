◇2軍練習試合阪神0―6中日（2026年2月14日具志川）阪神・小幡がバットで存在感を示した。中日との練習試合（具志川）に「3番・遊撃」で先発出場。4回先頭で中日・根尾の低め直球を捉え、痛烈な左翼線二塁打を放った。「たまたま入りました。もっと回数を重ねてやっていければと思います」新助っ人・ディベイニーも加わり、遊撃争いは激化。定評ある守備力に加えて、打撃でもアピールするべく「結果が全てなので。自分の