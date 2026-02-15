男子個人ラージヒル二階堂蓮の1回目の飛躍＝プレダッツォ（共同）14日のジャンプ男子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）で、二階堂蓮（日本ビール）が140メートル、136.5メートルの合計295.0点で銀メダルを獲得した。個人ノーマルヒル、混合団体の「銅」に続き、今大会3個目のメダル。前回銀メダルの小林陵侑（チームROY）は131メートル、138.5メートルの284.5点で6位にとどまった。中村直幹（フライングラボラト