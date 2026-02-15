男子1500メートル予選滑走する宮田将吾（手前）＝ミラノ（共同）14日のショートトラック男子1500メートルは予選3組の宮田将吾（日本通運）が3着で、1組4着の渡辺啓太（阪南大職）はタイムで拾われて準決勝に進出した。吉永一貴（トヨタ自動車）は4組4着で敗退。女子1000メートル予選は中島未莉、平井亜実、渡辺碧（いずれもトヨタ自動車）が出場。（共同）