サウジカップで2連覇を果たした坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（右）＝14日、リヤド（AP＝共同）【リヤド共同】競馬のサウジアラビア国際競走は14日、リヤドのキングアブドルアジズ競馬場で行われ、メインレースのサウジカップ（1800メートルダート、G1）は坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤングが2連覇を果たし、世界最高の1着賞金1千万ドル（日本中央競馬会が定めた換算レートで約15億7千万円）を獲得した。ルクソールカフェ