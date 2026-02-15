◇2軍練習試合阪神0―6中日（2026年2月14日具志川）阪神・西純が今春実戦で2試合連続安打を放った。中日との練習試合（具志川）で5回の守備から右翼に入り、0―6の7回2死の場面で中日・井上から左前打。「ちゃんとやってきた、練習通りにできてるかなと思います。ちゃんとヒットという結果になって良かったです」実戦初打席で初安打を記録した11日の紅白戦に続いて結果を残したものの「もっと大きいのも打てるように。も