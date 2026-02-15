「卓球・大阪国際招待卓球選手権」（１４日、エディオンアリーナ大阪ほか）中国、台湾、エルサルバドル、ペルー、タイ、米国などの外国からと国内の招待選手を含めて約２４００人が参加。男女１０種目で技を競い合った。男子ダブルスでは岩井田駿斗、中野琥珀組（野田学園高）がフルゲームの末に勝利。女子は高森愛央、新谷莉央組（四天王寺高）が社会人ペアを下した。勝利の瞬間、高森は左手、新谷は右手で同時に拳を握るガ