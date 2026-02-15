「練習試合、阪神４−７楽天」（１４日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神・中野拓夢内野手（２９）が１４日、自身にとって今キャンプ初実戦となる練習試合・楽天戦（宜野座）に「２番・二塁」で出場した。４日に体調不良を訴え一時離脱したが、完全復帰を印象づける初安打をマーク。守備では新外国人のキャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝と初めて二遊間コンビを組んだ。場内に充満する熱気