「阪神春季キャンプ」（１４日、宜野座）リハビリ調整が続いている阪神の下村海翔投手（２３）が、今キャンプで初めて宜野座組に合流した。藤川監督も見つめる中でブルペンに入り投球練習。まだ１００％の力ではないが、威力のあるボールを投げ込みインパクトを残した。他の投手陣が投球練習を終え、静寂に包まれたブルペンに下村が姿を現した。右腕を見るため、藤川監督、安藤、江草両投手コーチも集結。熱い視線を一身に浴