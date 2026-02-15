現地時間13日、サウジアラビアのキングアブドゥルアジーズ競馬場で国際騎手招待競走「インターナショナルジョッキーズチャレンジ」が行われ、日本代表として参戦した戸崎圭太（45＝田島）は騎乗した4レースが4着、8着、4着、5着で出場した14人中7位だった。レース後、白色のアラブ民族衣装トーブを着て報道陣の前に現れた戸崎は「勝つことができなくて残念です。こうしたレースに招待していただけたのはうれしく思いますし、結果