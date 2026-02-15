「阪神春季キャンプ」（１４日、宜野座）沖縄・宜野座キャンプを視察している阪神の岡田彰布オーナー付顧問（６８）が２リーグ制導入以降、球団史上初のリーグ連覇を断言した。唯一の懸念材料として石井の故障離脱を挙げ「そのケガがめっちゃ大きいけどな、おーん」と少し心配な表情。それでも阪神優位は変わらないと言い切った。「他、弱いやろ。見ても分かるやんか、他を。打つやつもおれへんようになってるし。去年あんだ