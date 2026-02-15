ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、アリゾナ州グレンデールでバッテリー組キャンプ2日目を迎え、初の「ライブBP」（実戦形式の打撃練習）で打席に立った。24年に11勝を挙げ昨季は右肩手術で全休した右腕ストーンを相手に、1打席目は四球、2打席目は見逃し三振だった。ネット越しに捕手の真後ろから見守った山本は「あんなに近くで見たのは初めて。一番近くで見られた。すごく構えもしっかり、かっこい