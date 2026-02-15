「練習試合、阪神４−７楽天」（１４日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神・畠世周投手（３１）が今キャンプで初めて対外試合に登板し、１回無安打無失点と上々の投球を見せた。左アキレス腱損傷で石井が離脱している中、木下と石黒も好投。開幕に向け、右の中継ぎ陣が猛烈な争いを繰り広げている。四回、３番手で畠がマウンドへ。先頭の黒川を上下左右に揺さぶってチェンジアップで空振り三振を奪うと、続く