俳優の柳葉敏郎（65）が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。芸能界で恩人の存在を明かした。柳葉は「芸能界での恩人は？」という質問にコメディアンの萩本欽一の名を挙げた。スタジオから「どんなつながり？」と聞かれると「萩本さんの欽ドンで…」と、1983年に放送開始となった「欽ドン!良い子悪い子普通の子おまけの子」で「良川先生」としてレギュラー出演したと語った