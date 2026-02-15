「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）今年３月のＷＢＣに出場する日本代表の事前合宿が１４日、サンマリンスタジアム宮崎で始まり、阪神・佐藤輝明内野手（２６）が激励に訪れた松井秀喜氏（５１）から絶賛された。グラウンドで約３分、談笑。パワーに確実性が増した打撃を褒められた佐藤輝はレジェンドの姿に感激。ゴジラが立つことはなかったＷＢＣの舞台で、虎の大砲が期待に応えてみせる。佐藤輝が松井秀喜を前に、大