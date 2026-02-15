フェブラリーS（22日、東京）に出走予定のペプチドナイル（牡8＝武英）が14日朝、坂路で追い切りを行った。エルヴィッタ（3歳未勝利）を2馬身追走、4F51秒2〜1F12秒2のタイムを刻んで併入。稽古をつけた富田は「しっかり追い切れましたし、十分に動けていました。フレッシュさがあって、いい頃のナイルに戻っていると思います」と感触を口にした。24年の当レース以来、2年ぶりの勝利を狙う。