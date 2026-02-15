俳優の柳葉敏郎（65）が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」(土曜後3・00、関西ローカル）にゲスト出演。売れたと思った瞬間を明かした。柳葉は1984年に「一世風靡セピア」の中心的メンバーとして活躍。「売れたと思った瞬間は？」という質問に「ギャラで札束を渡された時」と答えた。スタジオの共演者から「時代やなあ」「振り込みじゃないですもんね？」という声が上がると「帯付きでした」と語り「一世風靡セピア