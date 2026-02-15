女優の平愛梨（41）が14日、都内で人気アニメ映画の最新第45作「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（27日公開）の完成披露試写会に出席した。1983年公開作品の再映画化で、平は宣伝アンバサダーを務めるほか海底人の兵士役で声優に初挑戦。4人の子供は「“ママ、凄いね”と言ってくれた」そうで、夫のサッカー日本代表・長友佑都も「“ドラえもん役？のび太役？”と動転するほど、みんなで大喜びしました」と明かした