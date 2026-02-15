高松宮記念（3月29日、中京）がラストランとなるナムラクレア（牝7＝長谷川）の鞍上は浜中に決まった。24年キーンランドC（5着）以来のコンビ復活。キャリア24戦中16戦で手綱を取った主戦を背に悲願のG1タイトルに挑む。長谷川師は「苦楽を共にしてきたし、クレアの能力を最大限に引き出せるのは浜中騎手だと思う。厩舎スタッフも乗ってもらいたいと思っている。オーナーに理解をいただいた」と説明した。来週に栗東トレセンへ