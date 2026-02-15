元櫻坂４６で俳優の菅井友香（３０）が１４日、都内で写真集「たびすがい」（ワニブックス）の発売記念イベント取材会を行った。昨年７月ごろに沖縄・座間味島で撮影した一冊を、「バレンタインデーに感謝の気持ちと、皆さまが大好きだよという思いが届いたら」と笑顔で紹介。報道陣にチョコレートを手渡す粋な計らいも見せた。自身は「女子校のバレンタインがとっても楽しかった。クラス４０人ぐらいで交換していた」と振り