タレントの宮田愛萌（27）が14日、都内で初の写真集「Lilas」（幻冬舎）の発売記念イベントを行った。高校1年生の時に短期留学したフィリピン・セブ島で撮影され「食べ過ぎて胃が出ちゃった。エビを食べるのが上手になった」と充実感いっぱいの様子。小説家としても活動しており「手を汚さずにどうやってエビを食べるか、というのを絶対入れたい」と次作の構想も。「海外にルーツのある作品を書きたい」と意欲を見せていた。