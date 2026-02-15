「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）２２年北京五輪ラージヒル銀メダルの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝は６位に終わり、個人２種目でメダル獲得はならなかった。１回目は１３１メートルで飛型点と合わせて１１位。同じ日本の二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝がビッグジャンプでトップに立つ中、小林も２本目に意地を見せた。１３８・５