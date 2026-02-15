妻ともに４年後も――。ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子５００メートル（ミラノ・スピードスケート競技場）が１４日（日本時間１５日）行われ、日本記録保持者の新濱立也（高崎健康福祉大職）は３４秒４６で６位入賞を果たした。新濱は昨年４月に交通事故に遭い、顔面を骨折する重症を負った。妻でカーリング女子の吉田夕梨花（ロコ・ソラーレ）は「正直、生きていてくれてよかった」と当時を振り返るが、新濱は