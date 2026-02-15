ソニーネットワークコミュニケーションズは、インターネット接続サービス「So-net」の新テレビCMを2月15日から放映開始した。乃木坂46（ソニー・ミュージックエンタテインメント所属）の新アルバムリード曲「My respect」を起用した。新CMのタイトルは『So-net｜感動モモ「乃木坂46で感動！篇」』。新CMはテレビ放映に加え、YouTubeでも公開する。 あわせて、So-netサービス開始30周年を記念し、乃木坂46×So-net第2弾キャンペーン