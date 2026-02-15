巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が１４日、自身の今季初実戦形式となるライブＢＰで戸郷から“２６年チーム１号”を放った。順調な調整をアピールし「今日に関してはボールもよく見えましたし、いいスイングができた。（実戦の）初日はストライクとボールの見極めをするのを念頭に置いてやるんですけど、今日はそれができたと思います」とうなずいた。那覇の青空に高々と打ち上がった打球は、右翼ポール際へ飛び込んだ