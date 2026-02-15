３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を目指す侍ジャパンの強化合宿が１４日、宮崎市のサンマリンスタジアムで始まった。巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）は激励にとどまらず助言や指導を行い、アドバイザーを務めるパドレスのダルビッシュ有投手（３９）は投手陣に金言を授けた。レジェンド登場で初日から１万６０００人のファンも集い、盛況となった宮崎合宿で世界一への礎を築く。連