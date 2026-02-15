鳥羽一郎（73）の次男で演歌歌手の木村徹二（34）が14日、東京・日本橋三井ホールで4度目の単独公演を行った。昨年11月の同所公演が即完売したことを受けての開催。今回も700枚のチケットは即完売となり、詰めかけたファンを前に24曲を披露。「バレンタインなので、お客さんと楽しんでいきたい」と、チョコよりも甘いプレゼントとして新曲「風神雷神」の初披露と、安全地帯の「恋の予感」などタイトルに「恋」の入った3曲のカ