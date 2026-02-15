巨人の阿部慎之助監督（４６）が１４日、那覇キャンプ初日にギアチェンジしてサバイバル本格化を宣言した。「ミーティングで『ここからは競争。結果と内容だ』と言ったので」。１２日までの宮崎では結果を重視せず、取り組み姿勢や過程に注目したが、沖縄での実戦７試合で見極め作業に入るとはっきり明言した。快晴で気温２０度超。ノックは活気があり、良い緊張感に包まれた。「みんな戦闘モードというかね」。球場の居残り特