◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】初出場の二階堂蓮（日本ビール）は合計２９５点で銀メダルだった。１回目で１４０メートルのビッグジャンプを見せトップに立ったが、２回目は１３６メートルと伸ばせず首をかしげた。「悔しー、悔しいっす」と第一声。「２本目失敗してしまった。うまくいけば、とい