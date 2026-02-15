紅白戦で今春初実戦に臨んだオリックスの新助っ人・シーモアは、2打数無安打と快音を奏でることはできなかった。それでも「普段からこの時期は結果を気にしていくタイプではない。ボールがよく見えていたり、イメージはよかった」と明るい表情を浮かべた。マイナー通算89本塁打を誇り、主軸候補としての期待も高い新助っ人砲について、岸田監督も「数を重ねていけば状態も上がってくるんじゃないか」と不安点がないことを強調