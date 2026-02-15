オリックス・杉本が、井上亮オーナーから「本塁打王指令」を受けた。契約交渉が難航し、キャンプイン直前の1月28日まで更改がズレこんだラオウ。この日、宮崎・清武での春季キャンプを視察に訪れた球団トップから、太っ腹なミッションを提示された。「それだけ期待しているわけですよ。ホームラン王になったら倍（の年俸）はいいんじゃない？って言ったらマズいかな（笑い）」昨季チームはリーグ3位の100本塁打を記録。だが