広島・林が沖縄2次キャンプから1軍に合流し、打撃練習で快音を連発した。50スイングで安打性の当たりは27本。キャンプ2軍スタートからの抜てきに「しっかりアピールできるように」と言葉に力を込めた。「当たれば飛ぶのでバランスよくコンパクトに」。確率を重視し、昨秋から打撃改造に着手。ノーステップ打法も取り入れた。背水の陣を敷く8年目に向け「自分はもうやるしかない。結果を残すだけ」と強調した。