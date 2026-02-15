広島ドラフト1位の平川蓮外野手（21＝仙台大）と同3位の勝田成内野手（22＝近大）が、今春初の対外試合となる15日の巨人戦（沖縄セルラー）でそろって先発デビューすることが14日、明らかになった。コザしんきんスタジアムでの沖縄2次キャンプ初日の動きを確認した新井貴浩監督（49）が明言した。相手は同1位の竹丸和幸投手（23＝鷺宮製作所）が先発見込み。新人対決を制し、開幕1軍へのアピール材料とする。対外試合デビュー