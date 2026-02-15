中日のドラフト1位・中西（青学大、写真）が15日のDeNAとの練習試合（北谷）で実戦デビューする。1イニングの見込みで、井上監督は「たぶん簡単ではないだろうから。そのへんを自分の中で覚えておいてほしい」と“プロの洗礼”を浴びたとしても飛躍の糧とすることを期待した。中西は10日に初の実戦形式となるシート打撃に登板した際には打者5人に対して2四球無安打。「コントロールが課題で、修正ポイント。内容を意識して打者