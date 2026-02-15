広島・玉村が、新任の石井投手コーチから手ほどきを受けたスライダーに好感触を得た。「抜け気味で、打者の反応も良くなかった」ため相談。握りや手首の角度などについて助言を受け、120球の投球練習後に教わったスライダーを試投。「いい感じで曲がった。リリースの強さも指に残っていた。あとは数をこなしていきたい」と汗を拭った。石井コーチは「直球の軌道で入り、強く速くなった方がいいかなと。僕がやっていたグリップ