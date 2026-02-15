《東京競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽4R…アンジュブルー（馬場入場後に右後肢ハ行）【過怠金】▽6R…栗田師1万円（登録服色不使用）、木幡巧1万円（直線外斜行）▽11R…ルメール3万円（直線外斜行）▽12R…武豊10万円（発走後内斜行）【戒告】▽4R…津村（直線外斜行）