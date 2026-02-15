歌手の福山雅治（５７）が１４日、愛知県内と都内でライブフィルム「ＦＵＫＵＹＡＭＡＭＡＳＡＨＡＲＵＬＩＶＥＦＩＬＭ＠ＮＡＧＡＳＡＫＩ月光ずっとこの光につながっていたんだ」の公開記念舞台あいさつを行った。ツアー中の福山はまず、前日、前々日にライブを行った名古屋の映画館に降臨。すぐさま新幹線に飛び乗り、銀座に登場した。バレンタインデーに強行スケジュールを敢行し「名古屋から東京の方へ瞬間移動