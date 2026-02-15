1軍生き残りを懸け、実戦6試合が組まれる沖縄2次キャンプ。広島・新井監督は「結果と内容。全ての面を見ていく」と明言した。その初戦となる15日の巨人との練習試合には秋山、菊池のベテランも出場する予定だ。指揮官は「出るよ。今までなら早い段階で出ていなかったけど、（ポジションは）何も決まっていないから。試合に出ないと判断する材料が出てこないので」とし、改めて横一線の競争を強調した。