男子個人ラージヒル1回目の着地を決め、ほえる二階堂蓮＝プレダッツォ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日の14日、ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルで二階堂蓮（24）＝日本ビール＝が銀メダルを獲得した。今大会三つ目のメダル。ジャンプの日本勢で1大会3個は、1998年長野五輪で金2銀1の船木和喜以来、2人目。9日の個人ノーマルヒルと10日の混合団体で銅メダルを手にし、勢いに乗る二階堂