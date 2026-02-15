Ｍ！ＬＫのメンバーとしても活躍する俳優の山中柔太朗（２４）と超特急のアロハこと俳優の高松アロハ（２５）が１４日、都内で行われたダブル主演映画「純愛上等！」の公開記念舞台あいさつに登壇した。ライバル高校のトップヤンキー同士がひょんなことから急接近する純愛ストーリー。主演の２人は、主題歌として平成のヒット曲「ＬＯＶＥ２０００」をカバーしており、この日は本家のｈｉｔｏｍｉ（５０）がサプライズ登場し