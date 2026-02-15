広島・岡本が、チームの今春初の対外試合で“開幕投手”を務める。15日の巨人との練習試合（那覇）に先発。開幕ローテーション入りを目指す2年目右腕は「1試合目からチャンスをもらったので、結果を出して信頼を勝ち取るだけ」と気合を入れた。沖縄2次キャンプ初日の14日は、コザしんきんスタジアムのブルペンで最終調整。「真っすぐが全体的に走らず、あまり調子は良くなかった。いい感覚で終わろうと思って」最後1球、おかわ