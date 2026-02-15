中島健人が主演を務めるNHKドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』の放送開始日が4月28日に決定し、追加キャストとメインビジュアルが公開された。 参考：中島健人がセックスセラピスト役に挑む“セクシーサンキュー”のイメージはどう変わる？ 本作は、町田そのこの同名小説を原作としたハートフルでミステリアスなヒューマンコメディー。舞台は、九州に展開するコン