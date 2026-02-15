ラ・リーガ 25/26の第24節 セビリアとアラベスの試合が、2月15日02:30にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。 セビリアはニエル・モペー（FW）、アコル・アダムズ（FW）、ガブリエル・スアソ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）らが先発に名を連ねた。 16分にセ