◇侍ジャパン宮崎事前合宿（2026年2月14日サンマリン宮崎）侍ジャパンの井端監督は、自ら協力を打診した松井氏とアドバイザーのダルビッシュに「凄くありがたい。米国での実績も申し分ない方に来ていただいた」と感謝した。15日はサインプレーの確認をし、17日からの第2クールでは実戦形式の打撃練習を行う予定。「ケガが続いたので（流れを）変えたかった。本番まで出さない。一流の選手が集まっているので動きは良かった