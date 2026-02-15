森下も阪神のチームメート・佐藤輝同様、激励に訪れた松井氏から「去年、素晴らしいシーズンでした。（この日のフリー打撃も）センター中心に力強い打球が飛んでいた」と高評価を受けた。フリー打撃では、中堅方向を意識しながら広角へ鋭い打球を打ち分け、29スイングで柵越え4本。この日、言葉を交わした際には、松井氏のヤンキース時代のサインを実家に飾っていることを伝え、松井氏からは「光栄です」との返答をもらったと