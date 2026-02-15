ソフトバンクの牧原大が集合日だった前日13日、ダルビッシュから寿司店での「サシ飯」に誘われ「試合より緊張した」と振り返った。前回大会は追加招集で急きょ合流。決起集会では隣り合わせになったが、深い会話ができなかった。ダルビッシュが「3年間引きずっていた」と1月中に誘い「最高の夜でした」とSNSに投稿。牧原大は「楽しかった。精神面など聞きたかった。たくさん話せました」とうれしそうだった。